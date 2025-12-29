Uomo accoltella a morte 9 persone | 5 sono bambini! È strage

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragica vicenda si è verificata a Paramaribo, capitale del Suriname, dove un uomo ha ucciso nove persone, tra cui cinque bambini, nella notte tra sabato e domenica. L’evento ha suscitato grande tristezza e preoccupazione nella comunità locale, lasciando un segno profondo nella città. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica strage, che ha scosso profondamente la popolazione.

Una tragedia ha sconvolto la capitale del Suriname, Paramaribo, nella notte tra sabato e domenica. Un uomo ha accoltellato a morte nove persone, tra cui cinque bambini, nella parte orientale della città, provocando sgomento e incredulità tra la popolazione locale. Secondo la polizia, si tratta di un episodio di violenza improvvisa che ha coinvolto sia adulti sia minori. La dinamica dell’attacco. Secondo il comunicato delle autorità, l’individuo ha utilizzato un oggetto appuntito per colpire le sue vittime. Quattro adulti e cinque bambini hanno perso la vita sul posto. Un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e sono stati immediatamente trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

