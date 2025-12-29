Uomini e Donne oggi 29 dicembre 2025 non va in onda | perchè e quando torna su Canale 5?

Uomini e Donne oggi, 29 dicembre 2025, non va in onda su Canale 5. La trasmissione è stata sospesa temporaneamente a causa delle festività natalizie e del periodo di pausa nel palinsesto. La programmazione riprenderà nelle prossime settimane, con una nuova puntata prevista per gennaio. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni ufficiali e dettagli sulla ripresa del format.

Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 29 dicembre 2025, su Canale 5. Perchè? Il dating show di Maria De Filippi assente nel palinsesto delle feste: come mai? Ecco il motivo e quando torna in onda. Uomini e Donne oggi – 29 dicembre 2025 – non va in onda su Canale 5: quando torna in tv?. Salta anche oggi, lunedì 29 dicembre 2025, l’appuntamento con Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il popolare dating show di Canale 5 non è previsto nel palinsesto di Canale 5 neppure oggi, visto che nel consueto orario delle 14:45 vanno in onda i nuovi episodi della soap opera turca “Io sono Farah”. Una decisione che non stupisce i fan ed affezionati del programma di Maria De Filippi, visto che il dating show si è sempre fermato per tutto il periodo delle feste di Natal e Capodanno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

