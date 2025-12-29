Uomini e Donne non va in onda oggi 29 dicembre | quando torna

Oggi, 29 dicembre, Uomini e Donne non va in onda. La pausa è prevista fino a nuova comunicazione, lasciando i telespettatori in attesa di conoscere la data di ripresa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul ritorno del programma nel 2026.

Oggi, 29 dicembre, Uomini e Donne non va in onda. Una notizia ormai certa per i telespettatori più affezionati, ma che attendono con grande trepidazione il ritorno del programma per il 2026. Il dating show di Maria De Filippi, appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5, è infatti ufficialmente in pausa per le festività natalizie, seguendo una tradizione consolidata nel palinsesto Mediaset. Uomini e Donne non va in onda, quando riprende. La sospensione è iniziata lunedì 22 dicembre, lasciando spazio a una programmazione che sta accompagnando il pubblico durante le Feste. L’ultima puntata prima dello stop è andata in onda venerdì 19 dicembre, chiudendo momentaneamente i percorsi sentimentali dei protagonisti, tra conoscenze ancora in bilico, confronti irrisolti e decisioni che peseranno nel prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

