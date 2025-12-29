Uomini e Donne in pausa Ciro spiazza su Martina | le sue parole

Durante la pausa di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha condiviso alcune riflessioni sulla sua relazione con Martina De Ioannon in un’intervista su Witty TV. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei fan, offrendo uno sguardo più approfondito sul loro rapporto e sui sentimenti che li accomunano. Un momento di riflessione che ha suscitato interesse tra gli appassionati del programma.

Uomini e Donne è in pausa e, proprio nel vuoto delle registrazioni, a far discutere è Ciro Solimeno. Il tronista su Witty Tv ha dedicato parole sorprendenti alla relazione con Martina De Ioannon. Il punto non è solo cosa ha detto, ma come lo ha detto: un tono nostalgico e positivo che, secondo molti fan, stride con quanto dichiarato dopo la rottura. E così, mentre il programma si prepara a ripartire, la polemica si sposta sulla coerenza di chi oggi siede sulla poltrona rossa. Sara Gaudenzi spiazza durante la pausa natalizia di U&D Uomini e Donne: pausa natalizia e fan delusi. Le registrazioni di Uomini e Donne sono in stand-by fino alla prima settimana di gennaio e, in assenza di nuove puntate, i fan si rifugiano su Witty Tv per restare aggiornati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

