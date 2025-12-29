Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se ti sei perso l’ultima puntata di Uomini e Donne, puoi guardare la replica su diverse piattaforme ufficiali. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per accedere alle repliche, consulta il sito ufficiale Mediaset o il servizio streaming Mediaset Infinity, disponibili anche tramite app, garantendo così una visione semplice e immediata.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l'opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.

