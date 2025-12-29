Uomini e Donne | Cristina Ferrara nel mirino del gossip | frequenta un cantante di Amici

Cristina Ferrara, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata avvistata insieme a un cantante di Amici in un hotel di Napoli. La presenza dei due ha attirato l'attenzione del gossip, alimentando voci su una possibile relazione. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di cronaca rosa, senza per ora conferme ufficiali.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il cantante di Amici avvistati in un lussuoso hotel della città partenopea. I fan già sognano una nuova coppia. Cristina Ferrara è nota al pubblico televisivo per essere stata la scelta di Gianmarco Steri durante la precedente stagione di Uomini e Donne. La loro relazione, però, è durata solo pochi mesi. Negli ultimi giorni, la 27enne napoletana è al centro del gossip per una presunta frequentazione con uno dei volti più amati delle passate edizioni di Amici: Aka7even. L'indiscrezione è stata segnalata da una follower di Deianira Marzano che l'ha rapidamente rilanciata sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

