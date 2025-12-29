Uomini e Donne Cristina Ferrara fidanzata? Lui è un famoso ex di Amici
Cristina Ferrara, ex protagonista di Uomini e Donne, è al centro di nuove attenzioni mediatiche. Dopo la fine della sua relazione con Gianmarco Steri, si è diffusa la voce di un possibile nuovo rapporto. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a una presunta relazione con un ex di Amici. La sua vita privata rimane discreta e lontana dai riflettori.
Cristina Ferrara torna al centro del gossip dopo settimane in cui si è parlato del suo addio a Uomini e Donne e della fine della storia con Gianmarco Steri. Una relazione durata pochi mesi, chiusa in fretta e seguita da un nuovo colpo di scena. L’ex tronista, infatti, è tornato a frequentare Martina De Ioannon, la “non scelta” del suo trono. Ora, mentre loro si mostrano complici sui social, anche Cristina sembra pronta a voltare pagina. E nelle ultime ore una segnalazione ha riacceso la curiosità. Ecco chi è il famoso ex di Amici con cui sarebbe stata vista. Grave lutto per Martina Cardamone dopo la scelta di Flavio a U&D Dal trono di Uomini e Donne alla rottura: il caso Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
«Uomini e Donne tornerà presto, con le sue storie, le sue contraddizioni e quella qualità, mai del tutto scontata, di raccontare le relazioni attraverso lo sguardo di chi ha ancora voglia di mettersi in gioco. » Oggi, 29 dicembre, niente appuntamento con Uomini e - facebook.com facebook
