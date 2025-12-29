Uno in difesa e uno in attacco | l’Atalanta contro l’Inter è condannata da due errori
L'incontro tra Atalanta e Inter si è deciso, purtroppo, a causa di due errori distinti: uno in fase difensiva e uno in attacco. Questi sbagli hanno influenzato l'esito della partita, portando alla sconfitta casalinga della squadra bergamasca. Analizzare gli episodi chiave permette di comprendere meglio le dinamiche che hanno determinato il risultato finale.
Un clamoroso errore difensivo ed uno in attacco condannano l’Atalanta alla sconfitta casalinga contro l’Inter. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, la Dea vuole tornare a vincere contro i nerazzurri milanesi. I nostri però giocano un primo tempo troppo timido, eccessivamente guardingo contro i primi della classe. I meneghini tengono il pallino del gioco grazie alla classe dei propri giocatori, anche se non si rendono mai eccessivamente pericolosi. Solo verso la fine del tempo il potenziale offensivo dell’Inter si esprime al meglio, tanto che Thuram supera Carnesecchi ma l’arbitro, per fortuna nostra, annulla per un fuorigioco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
L'Inter conclude il 2025 con una importantissima vittoria sull'Atalanta: decide Lautaro Un ottimo primo tempo, un secondo tempo meno efficace ma con un pizzico di fortuna, di scaltrezza e di fiducia ecco il gol decisivo su un regalo della difesa berg - facebook.com facebook
8’ Grande iniziativa di Luis Henrique, palla a Zielinski che viene trattenuto da De Roon in area: il polacco va giù ma crossa, la difesa dell’Atalanta si salva #AtalantaInter 0-0 #ForzaInter #SerieA x.com
