United Cup 2026 Jasmine Paolini ricomincia da un evento a cui tiene molto Troverà rivali di alto rango

La United Cup 2026 segna il ritorno di Jasmine Paolini sui palcoscenici internazionali, in un torneo a cui tiene particolarmente. A Perth, la tennista italiana affronterà avversarie di alto livello, riprendendo la sua esperienza nelle competizioni a squadre, già vissuta negli anni passati. Un appuntamento importante per Jasmine, che desidera confermare la propria crescita e prepararsi al meglio per la nuova stagione.

Sarà ancora la United Cup il teatro del ritorno di Jasmine Paolini sui teatri tennistici del mondo. A Perth la numero 1 d’Italia è pronta a iniziare un altro anno, ed è di nuovo la competizione a squadre che la vede protagonista dopo che l’ha disputata sia nel 2024 che nel 2025. Nel primo caso batté la rientrante Angelique Kerber, riuscendo peraltro a tenersi in piedi dopo un infortunio rivelatosi molto meno grave dei timori del momento, e poi fu sconfitta da Caroline Garcia in un’autentica lotta furiosa. Ma, sia contro la tedesca che contro la francese, degli sprazzi di fine stagione 2023 e di ciò che sarebbe stato il 2024 s’erano già visti. 🔗 Leggi su Oasport.it

