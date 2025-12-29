United Cup 2026 Jasmine Paolini ricomincia da un evento a cui tiene molto Troverà rivali di alto rango

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La United Cup 2026 segna il ritorno di Jasmine Paolini sui palcoscenici internazionali, in un torneo a cui tiene particolarmente. A Perth, la tennista italiana affronterà avversarie di alto livello, riprendendo la sua esperienza nelle competizioni a squadre, già vissuta negli anni passati. Un appuntamento importante per Jasmine, che desidera confermare la propria crescita e prepararsi al meglio per la nuova stagione.

Sarà ancora la United Cup il teatro del ritorno di Jasmine Paolini sui teatri tennistici del mondo. A Perth la numero 1 d’Italia è pronta a iniziare un altro anno, ed è di nuovo la competizione a squadre che la vede protagonista dopo che l’ha disputata sia nel 2024 che nel 2025. Nel primo caso batté la rientrante Angelique Kerber, riuscendo peraltro a tenersi in piedi dopo un infortunio rivelatosi molto meno grave dei timori del momento, e poi fu sconfitta da Caroline Garcia in un’autentica lotta furiosa. Ma, sia contro la tedesca che contro la francese, degli sprazzi di fine stagione 2023 e di ciò che sarebbe stato il 2024 s’erano già visti. 🔗 Leggi su Oasport.it

united cup 2026 jasmine paolini ricomincia da un evento a cui tiene molto trover224 rivali di alto rango

© Oasport.it - United Cup 2026, Jasmine Paolini ricomincia da un evento a cui tiene molto. Troverà rivali di alto rango

Leggi anche: La United Cup 2026 assegnerà punti per i ranking ATP e WTA! Il gruzzolo potenziale in palio per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli

Leggi anche: Jasmine Paolini pronta alla sfida della United Cup: “Non vedo l’ora di giocare di nuovo in questo torneo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

United Cup, Paolini e Cobolli guidano l'Italia: quando e con chi giocano gli azzurri; La United Cup 2026 assegnerà punti per i ranking ATP e WTA! Il gruzzolo potenziale in palio per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli; Il 2026 di Jasmine Paolini: tante novità per vincere ancora; Programma United Cup 2026: calendario, date, orari e dove vederla in tv.

united cup 2026 jasmineUnited Cup 2026, Jasmine Paolini ricomincia da un evento a cui tiene molto. Troverà rivali di alto rango - Sarà ancora la United Cup il teatro del ritorno di Jasmine Paolini sui teatri tennistici del mondo. oasport.it

united cup 2026 jasmineUnited Cup 2026: Paolini sbarcata a Perth (VIDEO) - Appena sbarcata in Australia Paolini, che difenderà i colori azzurri insieme a Cobolli, Vavassori, Errani, Pellegrino e Nuria Brancaccio ... spaziotennis.com

united cup 2026 jasmineJasmine Paolini apre il 2026 da capitana con la United Cup a Perth - Meno di un mese all'Australian Open, primo torneo dello Slam 2026, ma per Jasmine Paolini il nuovo anno si aprirà molto presto, già tra pochi giorni. noitv.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.