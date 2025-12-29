Union e Dragons si preparano al ritorno in campo dopo la pausa natalizia. A Prato, capitale toscana del basket di serie C, le due squadre occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto in classifica, con un distacco di due punti dalle capolista Api. La stagione prosegue con obiettivi di consolidamento e crescita, in un contesto di competizione equilibrata e impegno costante.

Prato capitale toscana del basket di serie C. Union e Dragons sono infatti andati alla sosta natalizia in testa alla classifica di questo campionato: prime le Api, secondi i rossoblù a soli due punti di distacco. Un bel risultato per il movimento della palla a spicchi cittadina, che continua a crescere. Significative le ultime due vittorie ottenute prima della sosta dalle formazioni pratesi: l’Union ha strapazzato il Fucecchio, i Dragons sono andati ad espugnare il parquet del Sansepolcro che in casa aveva sempre vinto. E i commenti dei due coach non possono che essere estremamente positivi. "Abbiamo chiuso il 2025 in testa alla classifica – commenta Tommaso Paoletti dell’Union Basket – con 2 sconfitte in meno delle 5 inseguitrici e con il migliore attacco e la migliore difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Union e Dragons già pronti al rientro

Leggi anche: Union e Dragons. Serve continuità

Leggi anche: Primo scivolone Union. Dragons vittoriosi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Si parla il dialetto pratese in vetta al campionato di Serie C unica, con Union Basket e Dragons rispettivamente al primo e secondo posto in classifica. Vediamo cosa ci ha riservato quest'ultima giornata del 2025. - facebook.com facebook