Un'icona senza tempo non è soltanto un simbolo di stile, ma un elemento che resiste alle mode effimere. Nel mondo del fashion e dello spettacolo, il termine ‘icona’ viene spesso usato con leggerezza; tuttavia, rappresentare un vero simbolo di eleganza e autenticità richiede una presenza duratura e significativa. BB si distingue proprio per questa capacità di mantenere un valore intramontabile, diventando un punto di riferimento autentico e riconoscibile nel tempo.

Per sempre, BB. La parola 'icona' è molto spesso abusata o utilizzata a sproposito nel mondo del fashion moda e dello spettacolo. Tuttavia, non esiste definizione più azzeccata per raccontare l'impatto che Brigitte Bardot e le sue foto hanno avuto sulla storia della moda e non solo. La celebre attrice francese, morta il 28 dicembre all'età di 91 anni, rimane infatti un punto di riferimento incontrastato per il fashion system, al pari di Marilyn Monroe e Audrey Hepburn. Perennemente presente nei moodboard di stilisti, designer e donne comuni in giro per il mondo, lo stile di Brigitte Bardot, testimoniato dalle sue foto più famose, si conferma un'inesauribile fonte d'ispirazione.

