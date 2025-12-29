Undici film e tre serie tv da vedere su Prime Video nella settimana di Capodanno

Ecco una selezione di undici film e tre serie TV disponibili su Prime Video da guardare durante la settimana di Capodanno. Un’occasione per concludere l’anno con intrattenimento di qualità, approfittando delle nuove uscite e delle proposte più apprezzate della piattaforma. Un modo semplice e vario per trascorrere i momenti di relax in questa fase di passaggio verso il nuovo anno.

Con questa settimana salutiamo il 2025, un anno che per Prime Video è stato piuttosto ricco di uscite interessanti. Ma se avete già visto le migliori serie uscite su Prime Video negli ultimi dodici mesi, e cercate consigli streaming per i prossimi giorni, eccoci in vostro aiuto con le nostre. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Undici film e tre serie tv da vedere su Prime Video nella settimana di Capodanno Leggi anche: Undici film, due serie tv e un documentario da vedere su Prime Video questo weekend (24-26 ottobre) Leggi anche: Sette film, una serie tv e un vecchio telefilm da vedere su Prime Video questa settimana (8-14 dicembre) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Undici film e tre serie tv da vedere su Prime Video nella settimana di Capodanno. MEJOR SERIE TURCA Actual?GANADORA en Puntuaciones RATING Semana 15 - 21 DICIEMBRE ¡FELIZ NAVIDAD!??? Disclosure Day, il nuovo film di Spielberg uscirà nella sale l'undici giugno 2026, con Emily Blunt e parlerà di alieni. C'è solo una parola che mi viene da dire: HYPE - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.