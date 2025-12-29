Nella mattinata di ieri, una Fiat 500 parcheggiata in via Paolini a San Benedetto è stata trovata con il finestrino rotto. L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di atti vandalici nella zona, che richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza dei residenti e dei veicoli.

Una Fiat 500 parcheggiata in via Paolini, a San Benedetto, ieri mattina è stata rinvenuta con il vetro del finestrino spaccato. Sono in corso accertamenti per capire se si è trattato di un atto vandalico o se per compiere un furto. Intanto gli investigatori del commissariato di San Benedetto stanno approfondendo le indagini per identificare l’uomo che nella notte di venerdì scorso ha spaccato il parabrezza di 11 auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale Smeraldo, in via Manara. Secondo quanto emergerebbe dai primi accertamenti sarebbe stata opera di un senza tetto che da tempo vive all’interno di un’auto nella zona del Ponterotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’altra auto nel mirino, vandali in via Paolini. Spaccato il finestrino

