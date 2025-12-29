Una Renault del 1926 alla prima Paris-Dakar
Nel 1926, una Renault fu protagonista della prima edizione della Paris-Dakar, diventando nota come La Gazelle. Nonostante le difficoltà della maratona ideata da Thierry Sabine, la vettura riuscì a concludere il percorso, dimostrando resistenza e affidabilità. Questa storica partecipazione rappresenta un capitolo importante nella storia delle competizioni fuoristrada, evidenziando il valore e la longevità del marchio Renault nel settore automobilistico.
Ribattezzata La Gazelle, la vettura arrivò in fondo alla massacrante maratona ideata da Thierry Sabine. Una partecipazione nata per rendere omaggio al raid Orano-Città del Capo del 1927. Quando il francese Thierry Sabine decise di organizzare una competizione che collegasse Parigi a Dakar, in Senegal, accese la scintilla dell’avventura in centinaia di appassionati pronti ad . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
