Una raccolta fondi per riportare in Nigeria la salma di Chinedu stroncato da un malore

Una raccolta fondi è stata avviata per riportare in Nigeria la salma di Chinedu, deceduto a causa di un malore. La famiglia, di origini nigeriane e residente a Bergamo da oltre trent’anni, si trova ora ad affrontare questa difficile situazione. Michèle Pedrini, 28 anni, residente nel Villaggio degli Sposi, rappresenta il legame tra le due culture e l’auspicio di poter riunire il defunto con le sue radici.

Il dramma ha colpito una famiglia di origini nigeriane da ormai trent’anni trapiantata a Bergamo. Michèle Pedrini, 28 anni, abita nel Villaggio degli Sposi in città: sua madre è nigeriana ed è arrivata in territorio orobico nel 1996. Domenica mattina, 28 dicembre, la sua famiglia ha vissuto una tragedia: la morte di Chinedu, 39enne parente della madre, partito in aereo con i figli di 12 e 15 anni da Lagos per assistere alla laurea della moglie a Manchester. Mentre atterrava in Inghilterra è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Pedrini ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per trovare i soldi necessari per il trasporto della salma di Chinedu in Nigeria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

