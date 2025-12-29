Nel cuore di Brembate, al civico 5 di via Cialdini, si trova un laboratorio di panificazione che da 85 anni preserva la tradizione dell’arte bianca. Tra forni antichi, impasti lavorati con cura e l’aroma del pane appena sfornato, si tramandano valori di famiglia e autenticità. Un luogo che, giorno dopo giorno, celebra la passione per il pane e la cultura che lo accompagna.

Brembate. Pane è un termine che profuma di famiglia, di casa, di tradizione. Valori che al civico 5 di via Cialdini, all’interno di una affascinante corte del 1500 nel centro del paese, si rinnovano ogni giorno da 85 anni. Perché per ritrovare le origini del Panificio Casati si deve riavvolgere il nastro del tempo fino al 1940, quando Redentore Casati decise di aprire un forno e di farne l’attività che avrebbe dato da vivere alla sua famiglia, tramandando la passione per l’arte della panificazione di padre in figlio, fino ad arrivare alla quarta generazione rappresentata da Francesco. Al suo fianco, però, ancora oggi ci sono papà Erminio, con il quale condivide la preparazione di pane, pizza, focacce e altri prodotti da forno dolci e salati, e mamma Mirella, che entra in scena quando si alza la saracinesca e si accendono le luci del negozio adiacente al laboratorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Una notte tra forni, impasti e profumo di pane: dove nasce l’arte bianca.

