Una notte di violenza Picchia i familiari della ex E aggredisce i carabinieri

Nella notte del 24 dicembre, un giovane di 27 anni di Umbertide ha commesso atti di violenza nei confronti dei familiari dell'ex compagna e ha aggredito due carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio, avvenuto nella vigilia di Natale, si è concluso con l’arresto del ragazzo per resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. È un episodio che ha scosso la tranquilla serata di festa nella comunità locale.

Notte brava per un 27enne umbertidese quella del 24 dicembre, vigilia del Santo Natale. E' proprio nella tarda serata prima dell'arrivo del 25 che il giovane, fuori di sè, prima ha cercato di aggredire i familiari della ex compagna e quindi si è scagliato contro due carabinieri intervenuti sul posto, finendo agli arresti per oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A bloccarlo sono stati i militari delle stazioni di Umbertide e Citerna, intervenuti in via Signorelli, nel centro storico della città, dopo che alcuni cittadini avevano allertato il 112 "circa la presenza di un uomo – spiega in una nota l'Arma – che in evidente stato di alterazione psicofisica, (forse dovuta all'alcol), stava creando una situazione di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

