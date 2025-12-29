Una notte a teatro

Un’esperienza unica al teatro dell’Opera di Roma, pensata per bambine e bambini. Durante questa notte speciale, i piccoli partecipanti potranno vivere un’avventura tra cacce al tesoro, laboratori creativi, incontri con fantasmi e soste sotto i sacchi a pelo. Un’occasione per scoprire il mondo del teatro in modo divertente e coinvolgente, in un’atmosfera serena e adatta a tutta la famiglia.

Il racconto di un’avventura per bambine e bambini al teatro dell’Opera di Roma, tra cacce al tesoro, laboratori, sacchi a pelo e fantasmi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

