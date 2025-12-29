Una malattia antica un’Europa globale | cosa ci dicono i casi di lebbra in Romania e Croazia

La lebbra, nota anche come malattia di Hansen, è un'infezione cronica causata dal Mycobacterium leprae. Nonostante le cure moderne, ancora oggi si registrano casi in alcune regioni d’Europa, tra cui Romania e Croazia. Questo fenomeno evidenzia come alcune malattie antiche possano mantenere una presenza residuale, offrendo spunti di riflessione sulla salute pubblica e le sfide della medicina nel contesto europeo attuale.

La lebbra, o malattia di Hansen, è una malattia infettiva cronica causata dal Mycobacterium leprae (e, più raramente, dal Mycobacterium lepromatosis ). Colpisce principalmente la pelle, i nervi periferici, le mucose del tratto respiratorio superiore e gli occhi. Se non diagnosticata e trattata precocemente, può portare a danni neurologici permanenti, perdita di sensibilità, deformità e disabilità fisiche visibili, che storicamente hanno alimentato uno stigma sociale profondo e duraturo. Dal punto di vista clinico, la lebbra non è altamente contagiosa. La trasmissione avviene generalmente attraverso contatti stretti e prolungati con persone non trattate, probabilmente tramite secrezioni respiratorie.

