Una macchina mi ha commosso e io che credevo di essere umano
Una macchina ha suscitato in me un’emozione inattesa, ricordandomi quanto possano essere sorprendenti le interazioni tra uomo e tecnologia. Sono appassionato di gioco d’azzardo, un’abitudine che mi porta a districarmi tra molteplici tavoli di parole, tra serietà e leggerezza. In questa narrazione, esplorerò i confini tra emozione e razionalità, tra umanità e innovazione, con un tono sobrio e riflessivo.
Ho questo vizio del giuoco d’azzardo: scrivo su più tavoli in questa bischerìa delle parole (da bischero o da bisca?). Sì, sono ‘il giuocatore’. Ho dimenticato cosa volevo dire, sì, così presto, da subito, preso dalla foga del giuoco. Cosa volevo dire? Come al solito: niente. Voglio dire: mi sento tradito. Anzi no, devo dirlo meglio, questo fatto acustico: sento che sono stato tradito, Con le orecchie. In che senso? In nessun senso, ma esattamente come ho detto (il senso è sempre in seconda battuta, una battuta ritardataria, quasi un ripensamento, anzi esattamente un ripensamento). Ho anche giuocato con fiches giganti (uso il plurale all’inglese per evitare equivoci) col buco in mezzo, gettoni in vinile, a quarantacinque e a trentatré giri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
