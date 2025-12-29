Una campagna per ricordare alle donne fino a quando sono fertili | l’idea che piace a destra e sinistra
Una proposta condivisa dai principali partiti prevede, a partire dall'anno prossimo, una campagna informativa sulla fertilità femminile e i tempi biologici per la procreazione. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sulle finestre di fertilità ottimali, offrendo anche informazioni sul congelamento degli ovuli come opzione. Un'iniziativa che mira a promuovere una maggiore consapevolezza sui propri tempi biologici, in un’ottica di pianificazione personale e salute.
FdI, Lega e Forza Italia da una parte; Pd, M5s, Avs e Italia viva dall'altra. I principali partiti hanno proposto - con due ordini del giorno collegati alla manovra - di lanciare dall'anno prossimo una campagna sulla fertilità femminile e sui "tempi biologici ottimali per la procreazione", per promuovere la possibilità di congelare gli ovuli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
