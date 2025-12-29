Una 28enne nascondeva in casa oltre duecento chili di materiale pirotecnico | denunciata

I carabinieri di Nesima hanno scoperto una donna di 28 anni che, durante una perquisizione domiciliare, nascondeva oltre 200 chili di materiale pirotecnico illegale. L’intervento rientra nelle attività di controllo mirate a contrastare il deposito e la detenzione non autorizzata di sostanze esplosive. La donna è stata denunciata, e il materiale sequestrato per verifiche e azioni successive in conformità alla normativa vigente.

I carabinieri della stazione di Nesima, impegnati ieri sera in un servizio di perlustrazione del territorio, hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari presso abitazioni di persone sospettate di detenere materiale esplosivo e pirotecnico illegale.Grazie ad attività info-investigativa, i.

