Un uomo ha urinato nell' acquasantiera della cappella della stazione Termini

Un uomo di 66 anni, di nazionalità tedesca, è stato individuato dai carabinieri a Roma Termini dopo aver urinato nell'acquasantiera della cappella della stazione. L'episodio, verificatosi recentemente, ha suscitato attenzione e sollevato questioni di rispetto e decoro nei luoghi pubblici. La vicenda evidenzia l'importanza di mantenere comportamenti appropriati nelle aree di servizio e di rispetto per i luoghi di culto.

Un uomo ha urinato nell'acquasantiera a Roma Termini. Protagonista un 66enne tedesco, che è stato rintracciato dai carabinieri. I fatti risalgono a inizio dicembre, quando l'uomo ha orinato nella pila dell'acquasanta all'interno della cappella che si trova nello scalo ferroviario.Attraverso le. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un uomo ha urinato nell'acquasantiera della cappella della stazione Termini Leggi anche: Urina nell’acquasantiera della cappella di Roma Termini: identificato un cittadino tedesco Leggi anche: Templari in difesa della cappella di Termini: "Basta ladri e sbandati" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il giornalista Luigi Bacialli aggredito a Treviso dopo una lite per la pipì dei suoi cani: «Poteva spaccarmi la testa»; Luigi Bacialli, direttore del tg aggredito in centro: «I tuoi cani hanno urinato sotto casa mia». Poi le botte alla testa. Stefani:...; Treviso, aggredito il direttore di Media Nordest Luigi Bacialli; Caronno Pertusella: pipì sulla giostrina dei bimbi a due passi dalla stazione. Roma Termini, pizzicato l’uomo che ha urinato nell’acquasantiera della cappella: scatta la denuncia - I Carabinieri hanno identificato e denunciato l’uomo che avrebbe urinato nell’acquasantiera della cappella dentro la stazione di Roma Termini. msn.com

Entra nella cappella di Roma Termini e urina nell’acquasantiera: denunciato un senzatetto - Entra nella cappella della stazione e urina nell’acquasantiere: incastrato dai video. fanpage.it

Aveva urinato nella cappella della stazione Roma Termini: identificato grazie alle telecamere - Le indagini, condotte attraverso telecamere di videosorveglianza e testimonianze, hanno portato all’individuazione di un 66enne di origine tedesca ... dire.it

L'uomo, sorpreso a dormire dentro una carrozza ferroviaria, è stato condotto in Questura per attivare le previste procedure di rimpatrio coattivo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.