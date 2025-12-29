Un tuffo nel nuovo anno | a Baveno bagno nel lago a Capodanno

Chi si tuffa a Capodanno.Giovedì 1° gennaio torna a Baveno l'appuntamento con "Un tuffo nel nuovo anno", giunto alla 14esima edizione.L'appuntamento è alle 12 alla spiaggia di Villa Fedora per un bagno collettivo nelle acque fredde del lago per salutare l'arrivo del nuovo anno.

Tuffo di Capodanno Riva del Garda: tradizione e partecipazione - Il tradizionale tuffo di Capodanno a Riva del Garda unisce festa e lago, celebrando la tradizione e il nuovo in acque fredde. gardanotizie.it

Tuffo di Capodanno: sul Garda si prepara la sfida più frizzante dell’anno - Il 1° gennaio 2026 torna il tradizionale bagno nel lago: attesi centinaia di partecipanti per iniziare l’anno con coraggio e buon auspicio ... trentotoday.it

Baveno inaugura il nuovo anno con “Un tuffo nel nuovo anno”, giunto alla sua 14ª edizione. L’iniziativa è organizzata dalla Croce Rossa di Baveno e dall’Associazione Il Salvagente – Amici di Ginetto, con il patrocinio della Città di Baveno. Spiaggia di Vill - facebook.com facebook

