Un tuffo nel nuovo anno | a Baveno bagno nel lago a Capodanno

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi si tuffa a Capodanno.Giovedì 1° gennaio torna a Baveno l'appuntamento con "Un tuffo nel nuovo anno", giunto alla 14esima edizione.L'appuntamento è alle 12 alla spiaggia di Villa Fedora per un bagno collettivo nelle acque fredde del lago per salutare l'arrivo del nuovo anno. A seguire, un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

