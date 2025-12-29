Un regalo di Natale per famiglia senza tetto | al via il progetto Welcome home

SAN PIETRO VERNOTICO – Trovata una sistemazione, per quattro mesi, alla famiglia monogenitoriale, composta da madre con 4 bambini piccoli, che da settembre scorso vive sul territorio di San Pietro Vernotico senza una casa e su cui è stata avviata una vera e propria gara di solidarietà per la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

