Un regalo di Natale per famiglia senza tetto | al via il progetto Welcome home
SAN PIETRO VERNOTICO – Trovata una sistemazione, per quattro mesi, alla famiglia monogenitoriale, composta da madre con 4 bambini piccoli, che da settembre scorso vive sul territorio di San Pietro Vernotico senza una casa e su cui è stata avviata una vera e propria gara di solidarietà per la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Un regalo di Natale per famiglia senza tetto: al via il progetto "Welcome home" - Trovata una sistemazione per la famiglia composta da madre con 4 figli piccoli accolta nei mesi scorsi dalla comunità sampietrana
