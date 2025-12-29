un patto comune per il nuovo mondo

Il presidente Sergio Mattarella, nel suo messaggio agli auguri del 19 dicembre, ha sottolineato l'importanza di un impegno condiviso tra le forze politiche per trovare punti di convergenza. Un invito a collaborare, con il fine di affrontare le sfide del Paese uniti e con responsabilità, valorizzando le energie positive presenti nel contesto nazionale. Un patto comune che possa guidare il nuovo mondo verso stabilità e progresso.

Negli auguri del 19 dicembre al mondo politico Sergio Mattarella ha detto parole non solo cerimoniali quando ha auspicato «uno sforzo comune per individuare elementi di convergenza che coinvolga le migliori energie del Paese». Né sono stati rituali i riconoscimenti al governo Meloni per aver tenuto scrupolosamente sotto controllo i conti dello Stato. In tempi nei quali è così difficile approvare “bilanci” dello Stato per esempio nei parlamenti di Stati Uniti, Francia e Spagna, e sono acute le lacerazioni generazionali tedesche sulla riforma delle pensioni, alla fine spicca una manovra finanziaria italiana che riesce a creare spazi, magari non ancora utilizzati a pieno, per una nuova politica di sviluppo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

