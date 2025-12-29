un migrante su tre non paga le tasse

In Italia, un migrante su tre non versa tasse, riflettendo le diverse modalità di ingresso nel paese. Il principale canale rimane il ricongiungimento familiare, con oltre 100.000 ingressi annui. Chi arriva per lavoro costituisce circa il 10% e in genere ha redditi modesti. Questi dati evidenziano la complessità delle dinamiche migratorie e il ruolo delle diverse categorie di immigrati nel contesto socio-economico italiano.

Il canale di ingresso principale in Italia sono i ricongiungimenti familiari: oltre 100.000 l’anno. Mentre chi entra per lavorare è solo il 10% e ha redditi molto bassi. Ormai lo si è capito da tempo. Con buona pace di chi ancora crede al mantra dei migranti che «ci pagheranno le pensioni». Più che grandi contribuenti, gli stranieri in Italia sono un bacino soprattutto di beneficiari di prestazioni assistenziali. E non perché non abbiano voglia di lavorare. Ma per il tipo di flussi migratori portati avanti in questi anni. Migranti irregolari spesso a bassa qualificazione destinati a lavori sfruttati e mal pagati. 🔗 Leggi su Laverita.info

