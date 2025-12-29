un mese e mezzo fa conte non voleva accompagnare morti era tutto calcolato evidentemente

Circa un mese e mezzo fa, Conte evitava di accompagnare i momenti più difficili, come le morti. Oggi, il Napoli si presenta come un team solido e concreto, come evidenziato da Monica Scozzafava sul Corriere della Sera nel commento sulla vittoria a Cremona e la trasformazione della squadra, dopo la sconfitta di Bologna e le parole del tecnico salentino. Un'evoluzione che testimonia il percorso di crescita e resilienza del club.

Un mese e mezzo fa, Conte non voleva accompagnare morti. Oggi il Napoli è un blocco solido e concreto Monica Scozzafava sul Corriere della Sera commenta la vittoria del Napoli a Cremona e la metamorfosi della squadra dalla sconfitta di Bologna e le conseguenti frasi del tecnico salentino, ad oggi. Ecco cosa scrive il Corsera: Questione di comando, dice il tecnico azzurro ma è fin troppo evidente — ed è la sua carriera a certificarlo — che recitare la parte del soldato semplice non è nelle sue corde. La squadra adesso è la sua emanazione («ai miei dico sempre che sono pronto a morire sportivamente per loro, ma loro devono essere pronti a morire sportivamente per me»): un blocco solido, concreto, forse ancora non a tal punto cinico come piacerebbe a Conte, ma pronto a buttarsi nel fuoco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

