Nella notte, un incendio ha distrutto il ristorante e locale notturno La Locanda del Duca Benedetti a Torrevecchia Teatina. L’incendio, avvenuto dopo una serata di svago, ha causato ingenti danni in via Vaschiola, vicino a Francavilla al Mare. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona.

Un incendio ha devastato il risto-dancing La Locanda del Duca Benedetti a Torrevecchia Teatina.Il rogo dopo una serata di divertimento e allegria, nel locale di via Vaschiola, al confine con Francavilla al Mare. Nella notte tra sabato e domenica in pochi minuti tutto è andato in fiamme. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Un incendio nella notte devasta un ristorante a Torrevecchia Teatina

Leggi anche: Russia, incendio devasta mercato coperto a San Pietroburgo: le fiamme divampano nella notte

Leggi anche: BookalBar presenta "Scialacca" a Torrevecchia Teatina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incendio in un ristorante nel centro di Firenze: 11 persone in ospedale - Sono complesse le operazioni di spegnimento per l'ampio incendio che nella notte, intorno alle 5, ha coinvolto la cucina di un ristorante propagandosi al locale confinante con le fiamme che hanno ... rainews.it

Incendio devasta un appartamento a Cesenatico - I due figli erano fuori con gli amici, mentre moglie e marito sono usciti subito in strada Cesenatico (Cesena), ... ilrestodelcarlino.it

Pesaro, l'incendio devasta il capanno: animali uccisi e danni ai mezzi agricoli - I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell'una di questa notte in strada di Valcelli, nei pressi di ... corriereadriatico.it

Scoppia un incendio in casa nella notte: 12 Vigili del fuoco e sei mezzi pesanti sul posto -> https://www.nordest24.it/incendio-vigili-fuoco-notte-paura - facebook.com facebook

#caivano, #incendio in un appartamento nella notte di Natale: morto un uomo x.com