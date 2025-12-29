Il Comune di Agliana riceve un contributo statale di 250mila euro destinato alla creazione di un giardino terapeutico sensoriale e a un progetto di comunicazione alternativa aumentativa. Queste iniziative mirano a favorire l'inclusione e il benessere delle persone con disabilità, offrendo spazi e strumenti adeguati. Un intervento importante per promuovere l’accessibilità e migliorare la qualità della vita dei soggetti coinvolti.

AGLIANA Un contributo statale di 250mila euro al comune di Agliana. Servirà per realizzare un giardino terapeutico sensoriale e un progetto di comunicazione alternativa aumentativa. Una bella sorpresa di Natale, comunicata dal sindaco Luca Benesperi e dall’assessore Greta Avvanzo, che ha le deleghe a politiche sociali, salute, pari opportunità e disabilità e ha curato i progetti, presentati poi al sottosegretario Patrizio La Pietra che li ha sostenuti. Si tratta, infatti, di una erogazione del Governo prevista sulla legge di bilancio e che assegna al comune di Agliana 150mila euro per il 2026 e centomila per il 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un giardino terapeutico: "Attenzione alla disabilità"

