' Un giardino in stanza' in scena al Tram
Dal 2 al 4 gennaio, al Teatro TRAM di Via Port’Alba, va in scena \
Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio, al Teatro TRAM di Via Port’Alba, va in scena Un giardino in stanza. Spettacolo scritto e diretto da Viola Di Caprio con Francesco Casandrino, Viola Di Caprio, Melina Merlino, Fabio Paesano, realizzato con il sostegno del Teatro TRAM.A causa di lavori di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: In scena "Il Giardino dei ricordi " ispirato al “Giardino dei ciliegi” di Cechov
Leggi anche: ‘Regine sorelle’ in scena al Teatro Tram
‘Un giardino in stanza’ al Teatro TRAM.
'Un giardino in stanza' in scena al Tram - Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio, al Teatro TRAM di Via Port’Alba, va in scena Un giardino in stanza. napolitoday.it
‘Un giardino in stanza’ al Teatro TRAM - Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio, presso il Teatro TRAM, via Port’Alba 30, a Napoli andrà in scena ‘Un giardino in stanza’, spettacolo s ... expartibus.it
Aspettare il Natale così ha tutto un altro sapore Una stanza accogliente, bollicine e il calore della tua jacuzzi. Privata o in giardino Info e prenotazioni: 0871 937049 Via Verso Tollo, 232/b Canosa Sannita CH - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.