Un Filo tra Passato e Futuro | Castelfranci riscopre la tessitura artigianale
Castelfranci rinnova il suo legame con la tradizione tessile, riscoprendo le tecniche artigianali che hanno caratterizzato il passato. Questo percorso mira a valorizzare un patrimonio culturale e artigianale, mantenendo vivo il saper fare delle generazioni precedenti. Un’occasione per preservare e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di competenze e passioni, in armonia tra passato e futuro.
C’è un filo invisibile che lega le mani dei bambini di oggi ai gesti antichi delle generazioni passate. Un filo fatto di memoria, saperi tramandati e identità condivisa. È da questo intreccio che nasce Intrecci di Radici, il laboratorio di tessitura a mano in programma il 2 gennaio 2026, a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Alla scoperta del Marocco tra passato e futuro: da centro artigianale a cuore sportivo aspettando la Coppa d'Africa
Leggi anche: Un tesoro pratese da riscoprire. Il pane perduto all’oro di zafferano che lega la tessitura al futuro
Un filo tra passato e futuro. Lo stile è affare di famiglia - Il negozio Mambretti, un’istituzione a Besana, celebra i 65 anni di attività "Vogliamo selezionare ogni proposta con cura, puntando sulla qualità". ilgiorno.it
Mario Capanna, '68 filo tra passato e futuro - Non un "rasoio che separò il passato dal futuro", come ne parlò il Time nel 1998, ma un "filo che collega il passato al futuro attraverso uno ... ansa.it
Il gruppo che anima la fiera del tessile sostenibile Per Filo e Per Sogno, in provincia di Bergamo, si è organizzato anche quest’anno per sferruzzare insieme. Come già accaduto in passato, durante la fiera di fine novembre è stato creato uno spazio dedicato al - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.