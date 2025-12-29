Un Filo tra Passato e Futuro | Castelfranci riscopre la tessitura artigianale

Castelfranci rinnova il suo legame con la tradizione tessile, riscoprendo le tecniche artigianali che hanno caratterizzato il passato. Questo percorso mira a valorizzare un patrimonio culturale e artigianale, mantenendo vivo il saper fare delle generazioni precedenti. Un’occasione per preservare e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di competenze e passioni, in armonia tra passato e futuro.

