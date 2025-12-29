Un filo di azzurro la personale di Claudia Giuliani si arricchisce con una nuova opera

La mostra “Un filo di azzurro. Fra paesaggio, fiori e femminilità”, personale di Claudia Giuliani presso la Sala “Mario Bertozzi” della Rocca di Forlimpopoli, si arricchisce di una nuova opera. Dal 2 gennaio, è esposta “La Capriola” (1976), prestata da un collezionista, ampliando così il percorso espositivo dedicato alla riflessione sui temi naturali e femminili.

La mostra "Un filo di azzurro. Fra paesaggio, fiori e femminilità", personale di Claudia Giuliani alla Sala "Mario Bertozzi" della Rocca di Forlimpopoli, prosegue il suo percorso espositivo arricchendosi dal 2 gennaio con l'arrivo dell'opera "La Capriola" (1976), concessa da un collezionista.

