Un escursionista è stato travolto da una valanga | è morto davanti agli occhi della moglie
Un escursionista è deceduto a causa di una valanga durante un'escursione, davanti agli occhi della moglie. La massa di neve lo ha travolto, trascinandolo per circa 200-300 metri. L’incidente evidenzia i rischi legati alle attività in ambienti montani e l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie in fase di pianificazione e sicurezza.
È morto davanti agli occhi della moglie, che non ha potuto fare nulla per salvarlo da una colata di neve a che l'ha trascinato per circa 200-300 metri. Lei, che è stata solo sfiorata, è rimasta illesa. È il bilancio della valanga che si è staccata nel tardo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, in. 🔗 Leggi su Today.it
