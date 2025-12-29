Un escursionista è stato travolto da una valanga | è morto davanti agli occhi della moglie

Un escursionista è deceduto a causa di una valanga durante un'escursione, davanti agli occhi della moglie. La massa di neve lo ha travolto, trascinandolo per circa 200-300 metri. L’incidente evidenzia i rischi legati alle attività in ambienti montani e l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie in fase di pianificazione e sicurezza.

Valanga sulla Marmolada, travolto un escursionista di 31 anni: estratto da un crepaccio - 30 di oggi, sabato 27 dicembre, l'intervento di ricerca e soccorso per uno sciatore freerider caduto in un crepaccio a seguito di una valanga in Marmolada. today.it

AGORDO (BL) - ESCURSIONISTA 65ENNE DISPERSA. L’ALLARME LANCIATO DAL TABLET L’allarme è stato lanciato dal tablet della donna ai Carabinieri, immediatamente sono iniziate le ricerche della 65enne: la donna è dispersa da ieri sul monte Framo - facebook.com facebook

