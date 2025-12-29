Il doppio Hojlund contribuisce a mantenere il Napoli in vetta, rafforzando la sua posizione in classifica. Antonio Conte, con la sua visione strategica, continua a guidare la squadra verso obiettivi ambiziosi, riflettendo l'ottimismo e la determinazione del club nel 2025. Un momento importante per il Napoli, che si conferma protagonista nel panorama calcistico italiano.

«Come diceva Annibale, se una strada non c'è la costruiremo»: la citazione di stampo classico di Antonio Conte è la fotografia del 2025, l'anno del Napoli. Uno scudetto, una Super Coppa, classifica più che buona in campionato, dentro la Champions e dentro la coppa Italia. Il suo Napoli non è come l'esercito del generale cartaginese che attraversò le Alpi con gli elefanti, piuttosto rispecchia l'ingegnosità dell'allenatore, determinato come pochi a superare l'impossibile. «Non siamo a livello delle milanesi e della Juventus per strutture e situazione patrimoniale però cerchiamo di avvicinarci a loro con quello che mettiamo in campo» riflette Conte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un doppio Hojlund mantiene in alto "l'infermeria" Napoli

Leggi anche: Napoli-Juventus 2-1, doppio Hojlund per Conte: azzurri in testa da soli

Leggi anche: Napoli-Juve, retroscena di mercato: il doppio intreccio David-Hojlund

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un doppio Hojlund mantiene in alto l'infermeria Napoli.

Doppio Hojlund e il Napoli vola. Battuto lo Sporting - Una doppietta di Hojlund regala al Napoli i primi 3 punti in Champions: 2- rainews.it

Milan, doppio colpo: Athekame e De Winter. Ora assalto a Hojlund ma «non vuole lasciare lo United e per il primo club che passa» - Doppio colpo per il Milan: entro domenica 17, sfida con il Bari per il primo turno di Coppa Italia, arriveranno in rossonero sia Athekame, terzino destro dello Young Boys, sia De Winter, centrale del ... ilmessaggero.it

Hojlund si è già preso il Napoli: riscatto scontato, dal 2027 la clausola sarà del doppio - Da mossa d’emergenza a capolavoro di mercato: la parabola di Rasmus Hojlund al Napoli è una delle storie più sorprendenti dell’autunno azzurro. m.tuttomercatoweb.com

Cremonese stesa da un doppio Hojlund: niente da fare con il Napoli x.com

Cremonese-Napoli 0-2, live SECONDO TEMPO 90' Concessi 5' di recupero. 88' Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Hojlund, dentro Mazzocchi e Lucca. 86' Conclusione di McTominay, Audero si distende e respinge in calcio d'angolo. 85' Politano col - facebook.com facebook