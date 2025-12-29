Un cittadino | Degrado e rifiuti in spiaggia e sul molo nord VIDEO
La presenza di rifiuti e il degrado nelle spiagge e sul molo nord di Pescara rappresentano un problema evidente per la città. La situazione, documentata anche tramite video, solleva preoccupazioni sulla gestione dell’ambiente e sulla tutela delle aree più belle della città. È importante analizzare le cause e le possibili soluzioni per migliorare la qualità del patrimonio naturale e urbano di Pescara.
«Ma si rende conto questa giunta comunale di quanto sia sporca Pescara, nelle zone più belle? Una vergogna. Veramente indecente». È quanto scrive un nostro lettore segnalando una situazione di degrado con la presenza di rifiuti lungo il litorale nord della città.Abbonati per leggere i nostri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: La segnalazione di un cittadino: "Degrado, rifiuti e verde pubblico in via Enzo Tortora (la strada pendolo)" [FOTO]
Leggi anche: Immagini rubate al degrado, mercato abusivo di rifiuti a cielo aperto | VIDEO
Un cittadino: "Degrado e rifiuti in spiaggia e sul molo nord" [VIDEO] - Questo aggiunge il cittadino: «Ogni sera (quasi) zona porto, scellerati lanciano fuochi d’artificio provocando enorme fastidio non solo agli animali domestici e selvatici ma anche a molti residenti ... ilpescara.it
Campeggio abusivo sulle spiagge cittadine a Chiavari, proteste dei residenti: “Inaccettabile degrado” - Chiavari – Campeggio notturno in spiaggia, a Chiavari. ilsecoloxix.it
Giostre gratis per i bambini che raccolgono rifiuti in spiaggia: l’iniziativa lanciata dal sindaco di Oliveri è una lezione di civiltà per tutti - E in Sicilia c’è un borgo marinaro che lo sta facendo in modo originale e coinvolgente: offrendo biglietti gratuiti per ... greenme.it
"Viaggio nel degrado” è la segnalazione social di un cittadino. La spazzatura occupava l’ex pista di atletica - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.