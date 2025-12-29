Un ciclista e un escursionista caduti e una donna con trauma cranico 3 interventi in un' ora per il soccorso alpino

Nella giornata di domenica 28 dicembre, il Soccorso Alpino Abruzzo è intervenuto in tre diversi interventi in contesti montani, soccorrendo un ciclista e un escursionista caduti e una donna con trauma cranico. Questi interventi dimostrano l’impegno e la prontezza del corpo nel garantire sicurezza e assistenza a chi si trova in difficoltà durante attività all’aperto in zone montane.

Giornata particolarmente impegnativa per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo, intervenuto nella sola giornata di domenica 28 dicembre in tre distinti contesti montani della regione per il soccorso di persone in difficoltà durante attività all'aperto. Il primo intervento si è.

