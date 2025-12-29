Il Verona di Bertolini perde 3-0 a San Siro contro il Milan, in una partita valida per la Serie A. A causa della squalifica di Zanetti, l’allenatore valtellinese ha guidato la squadra dalla panchina, ma non è bastato per ottenere un risultato positivo. La sfida ha evidenziato le difficoltà del Verona in questa stagione, sottolineando l'importanza di una prestazione più incisiva per migliorare il rendimento in campionato.

E' sfortunato, Alberto “Bebeto” Bertolini, a San Siro: ieri, il tecnico valtellinese, vista la squalifica di Paolo Zanetti, ha guidato il Verona nella sfida di serie A contro il Milan, venendo sconfitto per 3-0.Dopo un buon primo tempo, gli scaligeri hanno subito il gol di Pulisic a pochi istanti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Un buon primo tempo non basta: il Verona di Bertolini ko a San Siro

