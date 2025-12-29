Il Verona di Bertolini cade a San Siro contro il Milan, conclusione di una partita in cui il tecnico valtellinese, in assenza di Zanetti squalificato, ha guidato la squadra. Nonostante gli sforzi, i gialloblù sono stati superati con il punteggio di 3-0, evidenziando le difficoltà in una trasferta difficile. Una sconfitta che si inserisce nel contesto di un campionato complesso, dove ogni risultato conta.

E' sfortunato, Alberto “Bebeto” Bertolini, a San Siro: ieri, il tecnico valtellinese, vista la squalifica di Paolo Zanetti, ha guidato il Verona nella sfida di serie A contro il Milan, venendo sconfitto per 3-0.Dopo un buon primo tempo, gli scaligeri hanno subito il gol di Pulisic a pochi istanti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Un buon primo tempo non basta: il Verona di Bertolini ko a San Siro

Leggi anche: Un buon primo tempo non basta: il Verona di Bertolini ko a San Siro

Leggi anche: Un buon primo tempo, poi l'Italia viene punita da una Norvegia straripante. Azzurri ko 1-4, fischi a San Siro per la nazionale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Un buon primo tempo non basta: il Verona di Bertolini ko a San Siro; Verona, il buon approccio non basta: il Milan vince 3-0; Padova-Sampdoria 1-1: Coda non basta, pari con rimpianti; Frosinone, buon punto al Castellani.

Spalletti: "Primo tempo sotto livello, siamo una buona squadra ma non basta dirlo" - Alla fine del primo tempo e all'inizio della ripresa abbiamo subito la tenacia del Pisa, che ha fatto una buonissima partita. msn.com