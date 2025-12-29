Un buon primo tempo non basta | il Verona di Bertolini ko a San Siro
Il Verona di Bertolini cade a San Siro contro il Milan, conclusione di una partita in cui il tecnico valtellinese, in assenza di Zanetti squalificato, ha guidato la squadra. Nonostante gli sforzi, i gialloblù sono stati superati con il punteggio di 3-0, evidenziando le difficoltà in una trasferta difficile. Una sconfitta che si inserisce nel contesto di un campionato complesso, dove ogni risultato conta.
E' sfortunato, Alberto "Bebeto" Bertolini, a San Siro: ieri, il tecnico valtellinese, vista la squalifica di Paolo Zanetti, ha guidato il Verona nella sfida di serie A contro il Milan, venendo sconfitto per 3-0.Dopo un buon primo tempo, gli scaligeri hanno subito il gol di Pulisic a pochi istanti.
