Un boato poi i calcinacci Ragazza viva per miracolo | Era a fumare una sigaretta un istante prima del crollo

Un forte boato ha scosso la zona, seguito dal crollo di calcinacci. Una ragazza, fortunatamente sopravvissuta, ha raccontato di essere stata a fumare una sigaretta poco prima del cedimento.

"Ho sentito un gran botto. Lì per lì ho pensato allo schianto di un’auto che viaggiava a folle velocità. Poi ho visto i calcinacci cadere e ho capito cosa stava succedendo". Il barista Luigi del locale Fratelli Cuore Pizzeria si ricorderà a lungo del cedimento. "Poteva essere una strage" aggiunge spiegando che all’ora di pranzo nel locale c’era una trentina di persone. "Una giovane donna che lavora per Ferrovie era appena uscita per fumare una sigaretta. Proprio lì, dove ora ci sono i calcinacci." racconta ancora il barista. È stata una questione di attimi: forse la donna aveva finito di fumare o forse qualcuno l’ha chiamata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

