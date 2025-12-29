Un anno di attività della questura | reati in calo del 10% ma aumentano arresti e denunce

Nel corso dell’ultimo anno, la provincia ha registrato un calo del 10% dei reati, con diminuzioni anche nel capoluogo (-6,5%). Parallelamente, si è osservato un incremento degli arresti e delle denunce, segnando un’attenuazione dei fenomeni criminali e un rafforzamento dell’attività di contrasto. Un bilancio complessivamente positivo, che riflette l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Un anno di controlli e sicurezza: il bilancio della Polizia in provincia - Oltre 56mila persone identificate, 254 arresti e sequestri di droga: l’attività della Polizia di Stato tra prevenzione, repressione e grandi eventi ... ravenna24ore.it

I dati di fine anno della Questura di Bergamo: 101 ammonimenti per stalking e codice rosso - Presentato il report consuntivo con l'attività dal 1° gennaio 2025 al 30 novembre. bergamonews.it

Il Kilauea in attività da un anno: immagini dell’eruzione intermittente nel cuore del cratere - facebook.com facebook

È un’operazione molto importante e significativa quella portata a termine stamattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza con l’arresto di nove persone, tra cui il più noto Mohammad Hannoun. Pur con la doverosa presunzione di innocenza che va s x.com

