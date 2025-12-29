Un anno di attività della questura | reati in calo del 10% ma aumentano arresti e denunce
Nel corso dell’ultimo anno, la provincia ha registrato un calo del 10% dei reati, con diminuzioni anche nel capoluogo (-6,5%). Parallelamente, si è osservato un incremento degli arresti e delle denunce, segnando un’attenuazione dei fenomeni criminali e un rafforzamento dell’attività di contrasto. Un bilancio complessivamente positivo, che riflette l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire maggiore sicurezza sul territorio.
Un “anno nel complesso positivo”, con meno reati in provincia e nel capoluogo (rispettivamente -10% e -6,5%) e un aumento di arresti e denunce. Così lo descrive il questore di Latina Fausto Vinci, tracciando un bilancio delle attività svolte nel 2025, delle operazioni, delle inchieste, del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
