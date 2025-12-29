Ultimo Consiglio metropolitano dell' anno ok a variazione su viabilità e società partecipate

Si è recentemente concluso l’ultimo Consiglio metropolitano del 2025, durante il quale sono state approvate variazioni di bilancio relative alla viabilità e sono stati discussi gli aggiornamenti sulle società partecipate. La riunione ha rappresentato un momento di verifica e pianificazione per il prossimo anno, con decisioni volte a migliorare la gestione delle risorse e dei servizi sul territorio metropolitano.

Si è svolto l'ultimo Consiglio metropolitano del 2025, durante il quale sono stati affrontati e approvati tre punti all'ordine del giorno, riguardanti variazioni di bilancio in materia di viabilità e la consueta revisione delle società partecipate."Atti – ha spiegato il vicesindaco Carmelo.

