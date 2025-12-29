Ultimissime Juve LIVE | pronto il rilancio per Yildiz sfuriata di Spalletti nello spogliatoio a Pisa

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: si prepara il rilancio di Yildiz, mentre Spalletti ha avuto uno scontro nello spogliatoio a Pisa. Ecco le ultime notizie sulla squadra, con focus sui cambiamenti e le novità più recenti. Resta aggiornato con le informazioni più importanti della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 29 dicembre 2025. Spalletti, che scossone: «Svegliatevi, siete la Juventus!». Sfuriata nell'intervallo a Pisa, tremati i muri dello spogliatoio. Il retroscena. Ore 09.00 – Spalletti, che scossone: «Svegliatevi, siete la Juventus!». Sfuriata nell'intervallo a Pisa, tremati i muri dello spogliatoio.

Juventus – Roma Live Diretta Streaming e Tv Serie A 16° Giornata - esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. stadiosport.it

Juventus, non solo Frattesi, Spalletti vuole Brozovic: il croato pronto a dire sì al tecnico che gli ha cambiato la vita - Nassr per Brozovic, che all’Inter fu trasformato da Spalletti in uno dei migliori registi d’Europa: arriverebbe con Frattesi ... sport.virgilio.it

