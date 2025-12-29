Ultimissime Inter LIVE | successo d’oro contro l’Atalanta Lautaro decisivo per chiudere il 2025 in vetta

Segui le ultime notizie in tempo reale sulla Inter, con aggiornamenti costanti sulle partite e le novità della squadra. In questo articolo, troverai i dettagli sulla recente vittoria contro l’Atalanta e il ruolo decisivo di Lautaro, che ha contribuito a mantenere l’Inter in vetta alla classifica. Resta aggiornato con le notizie più importanti del mondo nerazzurro, senza enfasi o sensazionalismi.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 29 DICEMBRE. Pagelle Atalanta Inter, Lautaro ed Esposito dominano nei voti della Gazzetta: tirata d’orecchie per Bisseck. Le pagelle della Gazzetta dello Sport su Atalanta Inter: i voti ai nerazzurri. Lautaro Martinez è l’ammazza Dea: i dati da quando è all’Inter sono pazzeschi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: successo d’oro contro l’Atalanta, Lautaro decisivo per chiudere il 2025 in vetta Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: successo d’oro contro l’Atalanta, parla Chivu Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: successo d’oro contro la Roma, le parole di Chivu Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights. Lautaro riporta i nerazzurri in vetta; Inter ko, rigori surreali! Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa. Le dichiarazioni; Atalanta-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE - La formazione di Chivu vuole confermarsi al comando, ma Palladino chiede ai suoi di risalire la classifica e puntare alla zona Europa ... msn.com

Genoa Inter, successo importante dei nerazzurri del match delle 18 di Serie A. Il resoconto della sfida giocata in Liguria - Genoa Inter, i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in chiave campionato e si portano al primo posto in classifica. lazionews24.com

Tredicesima giornata Serie A: Neres regola la Roma, l’Inter ritorna al successo - Diretta tredicesima giornata Serie A, aggiornamenti in tempo reale su Pisa- calciomercato.it

#Palestra #Inter Le ultimissime x.com

Atalanta-Inter, le ultimissime sulle formazioni https://tinyurl.com/2yvclhzv #atalanta #chivu #formazioni #inter #palladino - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.