Ultimissime Inter LIVE | le parole dei protagonisti dopo la vittoria Buone notizie da Acerbi

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime interviste dei protagonisti dell'Inter, con particolare attenzione alle dichiarazioni dopo la vittoria. Buone notizie da Acerbi e altri protagonisti nerazzurri, con dettagli sulle novità e gli sviluppi più recenti. Resta aggiornato con le notizie più importanti dalla casa nerazzurra, in modo chiaro e preciso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 29 DICEMBRE. Zielinski a Inter Tv: «Non era semplice. Cercheremo di fare questo» . Zielinski parla a Inter Tv dopo la vittoria di ieri sera Infortunio Acerbi, grandi notizie per Chivu. Le ultime da Appiano Gentile. Infortunio Acerbi, grandi notizie in casa Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live le parole dei protagonisti dopo la vittoria buone notizie da acerbi

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le parole dei protagonisti dopo la vittoria. Buone notizie da Acerbi

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Brutte notizie da Darmian e Acerbi. Le mosse di mercato e le verità di Romano

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: grande vittoria dei nerazzurri contro il Verona! Le parole di Chivu nel post partita

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; Inter ko, rigori surreali! Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa. Le dichiarazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi.

LIVE Atalanta-Inter, la conferenza stampa di Chivu - Inter è in programma la conferenza stampa di Cristian Chivu per presentare il big match di Bergamo della 17esima giornata di Serie A. passioneinter.com

Bologna-Inter, la conferenza LIVE di Cristian Chivu - Giornata di vigilia per l’ Inter di Cristian Chivu a Riyad: la formazione nerazzurra, atterrata ieri sera nella capitale dell’Arabia Saudita, domani sera affronterà il Bologna nella semifinale di Supe ... passioneinter.com

Inter, da Mourinho a Chivu: le parole chiave usate dagli allenatori nelle presentazioni - "Voglio riportare l'Inter a contatto con la propria storia, l'identità della squadra deve essere sempre ben visibile. sport.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.