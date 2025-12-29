Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto sta completando le ultime fasi di costruzione, ma l’apertura ufficiale resta ancora incerta. Secondo la UIL FPL, senza un adeguato personale, la struttura potrebbe rimanere operativa solo sulla carta, compromettendo l’effettiva fruibilità dei servizi sanitari previsti. La situazione evidenzia l’importanza di pianificare con attenzione risorse umane e tempistiche per garantire un’effettiva funzionalità dell’opera.

Tarantini Time Quotidiano Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto si avvia verso la fase conclusiva dei lavori, ma l’apertura della struttura continua a slittare. Ad oggi, l’orizzonte temporale più realistico per l’inaugurazione resta quello compreso tra la tarda primavera e l’estate del 2026. Un’attesa lunga, segnata da criticità strutturali, organizzative e soprattutto occupazionali che la UIL FPL di Taranto continua a denunciare con forza. Il nodo principale resta quello del personale. Per rendere realmente operativo un presidio ospedaliero da oltre 700 posti letto servono circa 1.300 nuove unità tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - UIL FPL: “senza personale il San Cataldo rischia di aprire solo sulla carta”

Leggi anche: Personale e oss infermieristico, il sindacato Uil-Fpl: "Criticità ignorate"

Leggi anche: Sanità, la Uil Fpl di Cesena alza la voce: "Contratti inadeguati e personale allo stremo"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Personale e oss infermieristico, il sindacato Uil-Fpl: Criticità ignorate; Olimpiadi invernali, l'appello della Uil Fpl: “Sconosciuta l'organizzazione del personale della Polizia locale. Urgente ottenere certezze; Sanità privata e RSA: Fp Cgil, e Uil Fpl chiedono subito il rinnovo dei contratti; Sanità, approvati nuovi accordi aziendali su welfare, inclusione e valorizzazione del personale.

Olimpiadi invernali, l'appello della Uil Fpl: “Sconosciuta l'organizzazione del personale della Polizia locale. Urgente ottenere certezze" - Olimpiadi invernali, in vista dell'importante appuntamento che interesserà anche il Trentino dalla Uil Fpl enti locali arriva un appello alle autorità: “Sul fronte organizzativo per il persona ... ildolomiti.it