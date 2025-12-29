Uglietti l’unico a salvarsi Cheatham non segna mai

Uglietti si distingue come l’unico a salvarsi nella partita, mentre Cheatham rimane senza realizzazioni. Jaylen Barford ha disputato 33 minuti, contribuendo con 13 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. La sua prestazione, pur senza grandi cifre, si è rivelata importante in un contesto complesso. La partita ha evidenziato le difficoltà di alcune squadre, sottolineando l’importanza di un impegno costante e di singoli protagonisti.

Jaylen BARFORD (33 minuti, 511 da 2, 06 da 3, 34 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 assist, 3 perse, 1 recupero, 13 punti). Purtroppo da alcune partite è alla canna del gas con il fiato e ieri ha sparato a salve. Voto: 5. JT THOR (12 minuti, 14 da 2, 23 da 3, 2 rimbalzi, 8 punti). In difesa lascia qualche spazio, ma l'impressione è che forse si sarebbe potuto concedergli qualche minuto in più, almeno per l'atletismo e la mano da tre di fronte alla pochezza generalizzata mostrata dal reparto lunghi. Voto: 5,5. Tomas WOLDETENSAE (13 minuti, 2 rimbalzi, 1 assist). Undici minuti nel primo tempo dove si mette a disposizione della squadra, senza però prendersi nemmeno un tiro.

