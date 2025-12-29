Uggiate con Ronago si ferma per Roberto e Graziella | mercoledì i funerali dei coniugi trovati morti in casa

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 10, Uggiate con Ronago si ferma per i funerali di Roberto Bianchi e Graziella Botta, i coniugi di 78 e 77 anni trovati morti nella loro casa il 20 dicembre. La comunità si riunisce per un momento di commozione nel rispetto della loro memoria, in un gesto di vicinanza e solidarietà.

Coniugi morti a Uggiate con Ronago, attesa l’autopsia. Lutto in paese, luminarie spente - Uggiate con Ronago spegne le luminarie di Natale e le luci della festa oggi in segno di rispetto e vicinanza per Roberto e Graziella, i coniugi di 78 e 77 anni trovati morti nella loro abitazione saba ... espansionetv.it

Uggiate con Ronago, mistero sulla scomparsa di Roberto Bianchi e Graziella Botta: attesa per l’autopsia - I due coniugi trovati senza vita nella loro abitazione nel Comasco lasciano una comunità sgomenta, mentre gli accertamenti medico- news.fidelityhouse.eu

Programma ANTIBULLISMO attivo a Uggiate con Ronago e Binago È attivo nei Comuni di Uggiate con Ronago e Binago il programma di prevenzione e contrasto al bullismo, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Obiettivi del percorso: • Autostima - facebook.com facebook

Dubbi sulla tragedia di Uggiate con Ronago (Co): gli anziani coniugi trovati senza vita in casa. Lei malata da tempo, lui suicida, ha lasciato un biglietto di scuse. Si attende l'esito dell'autopsia @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.