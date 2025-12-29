Uganda-Nigeria Coppa d’Africa 30-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Super aquile vogliono finire a punteggio pieno il girone

Analisi della sfida Uganda-Nigeria, valida per la Coppa d’Africa del 30 dicembre 2025 alle 17:00. Con due vittorie già conquistate, la Nigeria si trova in una posizione di consolidamento nel girone C, mentre l’Uganda cerca di migliorare il proprio piazzamento. In questo approfondimento, troverai formazioni ufficiali, quote e pronostici, per una valutazione serena e informata dell’incontro.

Con 2 vittorie in altrettante gare la Nigeria è di fatto già qualificata come prima del girone C di coppa d'Africa e la gara contro l'Uganda è buona di fatto solo per le statistiche. I Red Devils vengono dal pareggio contro la Tanzania che lascia un briciolo di speranza di qualificarsi agli ottavi: serve vincere oggi per sperare almeno di entrare nelle migliori terze.

