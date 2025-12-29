Uganda-Nigeria Coppa d’Africa 30-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
Analisi della partita Uganda-Nigeria, valida per la Coppa d’Africa del 30 dicembre 2025 alle ore 17:00. Con due vittorie su due incontri, la Nigeria si è già qualificata come prima nel girone C. La sfida contro l’Uganda, pertanto, assume un ruolo principalmente statistico, ma rimane un’occasione per analizzare formazioni, quote e pronostici relativi a questa gara.
Con 2 vittorie in altrettante gare la Nigeria è di fatto già qualificata come prima del girone C di coppa d’Africa e la gara contro l’Uganda è buona di fatto solo per le statistiche. I Red Devils vengono dal pareggio contro la Tanzania che lascia un briciolo di speranza di qualificarsi agli ottavi: serve vincere oggi per sperare almeno di entrare nelle migliori terze . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
